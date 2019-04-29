«Не тільки Джавелины»: Ходаковський показав у мережі «натовське озброєння ЗСУ»

Екс-командир підрозділу бойовиків «ДНР» батальйон «Схід» Олександр Ходаковський на своїй сторінці в соцмережі опублікував фото снаряда, який, за його словами, випустили по позиціях бойовиків українські військовослужбовці.

Так, Ходаковський зазначає, що ці снаряди, нібито «натовського зразка»:

«Приємно, коли про тебе не забувають… Ось таке великоднє яєчко натовського зразка прилетіло на нашу позицію як раз напередодні свята і не розірвалося, даючи нам можливість переконатися, що не тільки джавелины поставляються американцями Україні, але і звичайне озброєння».