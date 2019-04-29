«Вистачить країну кошмарити!» Президент Туркменістану викликав гнів репом про коня

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов зачитав реп про коня по кличці Ровач, який народився 1 січня 2019 року.

Відповідне відео на Youtube-каналі «Хроніка Туркменістану» викликало ажіотаж серед користувачів.

Реп Бердимухамедов зачитав на честь Національного свята туркменського коня в Міжнародному кінно-спортивному комплексі. З ним на сцені перебував онук Керимгулы, який є автором треку. Він акомпанував президенту і підспівував.

В коментарях бурхливо відреагували. Бердимухамедову порадили податися в мистецтво і не «кошмарити країну», тим більше, що його онук пов’язаний з музичною індустрією.

«Те почуття, коли ти любиш свою коня більше, ніж свій народ», «Давай Туркменбаші, вистачить країну кошмарити, іди в мистецтво! Там і ти, і твій онук, і грошей більше заробите, і світове ім’я собі зробите», «Добре заспівав! З цією піснею треба на Євробачення і перше місце забезпечено», «Онук стане таким же диктатором, якщо звичайно від їх країни щось залишиться», «Що буде, якщо змішати творчість Расторгуєва та Оксимирона? Реп про коня», – написали в коментарях.

Що примітно, Бердимухамедов вже пробував себе в ролі репера. У 2018 році він зачитав композицію, присвячену міжнародному авторалі «Амуль-Хазар 2018». Також він презентував власну пісню перед Новим роком.

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