У Києві ліквідували банду, створену поліцейськими

Поліцейські затримали в Києві 12 підозрюваних в участі в злочинному угрупованні, яку організували їх товариші по службі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Члени злочинної групи займалися вербуванням громадян України та переміщенням їх на територію РФ і Молдови під приводом працевлаштування.

Підозрювані змушували громадян виготовляти і збувати особливо небезпечні психотропні речовини як на території іноземних держав, так і в Україні. Правоохоронці припускають, що організаторами угруповання є діючі та колишні співробітники поліції з різних регіонів країни.

Ймовірним лідером угруповання є 23-річний поліцейський полку особливого призначення поліції в Києві та 31-річний житель села Софіївська Борщагівка Київської області.

Посібниками підозрюваних є слідчий, лейтенант Києво-Святошинського управління поліції, оперуповноважений, лейтенант Переяслав-Хмельницького управління поліції, колишній співробітник криміналістичного відділу слідчого управління поліції в Житомирській області та ще 9 цивільних осіб у віці від 18 до 28 років.

Затриманим повідомили про підозру у ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 307 КК.