Запорізька поліція організувала наркотрафік на кілька областей України

У розпорядженні журналістів виявився розклад по наркосбыте на території Запорізької і Дніпропетровської областей.

Генерали від МВС вже не перший рік закривають очі на виробництво і реалізацію важких синтетичних наркотиків, в тому числі і на штучний аналог героїну – метадон. Відбувається це тому, що самі поліцейські причетні до кришування виробників і торговців ” білою смертю.

За інформацією, що витікає з Департаменту з протидії наркозлочинності по обслуговуванню Дніпропетровської і Запорізької областей, курирування виготовлення зілля і його поширенню причетний особисто начальник міжрегіонального відділу зазначеного департаменту Артем Аляб’єв, який діє через свого підлеглого оперативника Олександра Маркова.

Згідно потрапила в розпорядження журналістів схеми роботи правоохоронців, Марков за щомісячну винагороду в розмірі 3000 доларів США контролює працівників незаконного ринку по збуту наркотиків. До березня поточного року побори з наркоторговців збирав особисто начальник управління по боротьбі з наркоторгівлею Ростислав Жихар. ЗМІ стали відомі їх «позивні» та номери мобільних телефонів та банківських реквізитів, за допомогою яких здійснюється дана діяльність:

Настя — 099-789-43-17; 099-392-87-05. Карта Ощадбанку 5167 4901 2010 8551;

Наташа – 066-231-27-53, гроші перекидаються на мобільний рахунок номери 068-924-79-15, картка Приватбанку 5169 1570 0368 4002;

Саша («Рожевий колір») – 095-032-74-76 і 099-718-02-58;

Валя – 050-696-64-14; 063-140-93-32;

Саша – 099-606-85-95 і 050-974-84-95.

При бажанні ця інформація може бути перевірена компетентними органами протягом 24-х годин. Сподіваємося, що саме так і зроблять відповідні служби, оскільки в розпорядженні журналістів є й інші відомості, які проллють світло на наркотрафік в Запорізькій і Дніпропетровській областях.