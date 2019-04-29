Влада Індонезії вирішили перенести столицю

Перенесення столиці з Джакарти на острові Ява може зайняти до десяти років. Обрані три можливих міста.

“Джакарта, ймовірно, не зможе впоратися з двома найважливішими завданнями одночасно: бути фінансовим і політичним центром”, – сказав президент країни Joko Видодо.

Він зазначив, що “принаймні три держави вже зробили це”. “Думаю, ми впораємося з цим завданням, що, втім, вимагає ретельної підготовки”, – додав Видодо.

За його словами, “необхідно правильно вибрати місце нової столиці, підготувати необхідну інфраструктуру та інше”.

За даними порталу Kompas., уряд вже обрало три місця, куди може бути перенесена столиця. Зокрема, це місто Паланкарая в провінції Центральний Калімантан, округ Танах Бумбу в провінції Південний Калімантан, а також район Пенаджам провінції Східний Калімантан.

Як повідомив міністр планування національного розвитку Індонезії Бамбанга Броджонегоро, процес перенесення столиці може зайняти до десяти років.