Супрун розповіла, як «відірвати дитину від гаджетів

Дітям до двох років краще не проводити час перед екраном або за телефоном. Про це розповіла в. о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що для дітей старшого віку — сидіти перед екраном або телефоном до 60 хвилин.

Супрун також підкреслила, що є багато інших способів утримати увагу дитини.

Вона уточнила, що повноцінний сон і фізична активність може допомогти дитині зберегти свій зір, а також стати позитивніше.

З рекомендації щодо фізичної активності, за її словами, важливо наступне:

Бути активними як можна більше і різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися — інтерактивні ігри на підлозі.

Для тих малюків, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилин на день (під час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Залучайте їх рухати кінцівками, тягнути, штовхати або вистачати невеликі предмети.

Не бажано, щоб дитина перебував більше години в колисці, гойдалки або в слінгу на спині. Чим менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини і зменшуються ризики мати зайву вагу.

Для дітей від двох років і старше потрібно проводити близько 3-х годин у русі. Активність може бути різної інтенсивності — гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Чим більше, тим краще. Важливо, щоб діти мали можливість рухатися як на вулиці, так і в приміщенні.

Якщо дитині потрібно сидіти, намагайтеся щось читати або розповідати. Або заохотити її грати в настільні ігри, головоломки, до малювання, ліплення або співу. На відміну від перегляду чого на екрані або ігри з телефоном, ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.

У підсумку, Супрун підкреслила, що повноцінний сон, фізична активність можуть забезпечити здоровий розвиток дитини.