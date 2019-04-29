Розкрито деталі першого офіційного візиту Зеленського

Адвокат команди переможця президентських виборів Володимира Зеленського розповів, куди в Україні, в першу чергу, повинен поїхати новоспечений президент

Андрій Богдан висловив думку про те, що перший візит на посаді президента України Володимиру Зеленському слід було б здійснити у Львівську область.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу «Україна».

«Моя особиста думка, це не думка Володимира Зеленського або нашої команди — перша поїздка повинна бути у Львів — це єдина область, яка не стала «зелена». І правильно було б поїхати туди. Куди він поїде, з якими посланнями, я поки не знаю, але це точно буде дуже яскрава діяльність президента», — зазначив Богдан.

Адвокат команди Володимира Зеленського зазначив, що новоспечений президент дотримав обіцянку:

«Більше року тому, в березні минулого року, було прийнято рішення, що до перемоги ми не будемо роздавати ніяких посад. Ми твердо виконували цю обіцянку, незважаючи на критику суспільства. Але я точно знаю, що Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми, у нього в голові вимальовується якийсь конструктор і це буде тільки його рішення», — зазначив адвокат команди Володимира Зеленського.