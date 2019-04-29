Настя Каменских с модным каре и глубоким декольте заворожила поклонников

Украинская певица приковала к себе восторженные взгляды всех мужчин мира.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, часто тешит своих поклонников откровенными снимками. На днях на своей странице в Instagram она опубликовала фото со съемок клипа на свою новую песню Обіцяю, которая продолжает бить рекорды на YouTube.

На фотографии Настя Каменских предстала в соблазнительном образе. Звезда позирует в облегающем платье телесного цвета, которое выгодно подчеркивает ее пышный бюст и сексуальные изгибы. Ее руки нежно прикасаются к лицу и талии. Дополнило образ жемчужное колье и стрижка каре. Еще больше придает чувственности фото задний фон с нежными атласными тканями.

Фото вызвало восторг у поклонников и они отметили, что Настя Каменских — настоящая королева. Некоторые также добавили, что этот образ ей не очень идет и даже старит.

«Тянешь на женщину мечты!», «Настя, оставайтесь такой всегда, очень приятно смотреть, сама нежность, женственность и мать природа спустилась к нам на Землю. Что сказать Богиня!!», «Боже! Какая ты красивая», «Какой же все таки прекрасный клип ! можно смотреть вечно», «Настенька прелесть!», — комментируют фото подписчики певицы.

: clutch.ua