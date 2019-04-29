В Україні зобов’язаннями язали огороджувати залізничні колії

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ввело нові норми, які покликані підвищити безпеку людей біля залізничних колій.

Зокрема, в новому ДБН “Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм. Норми проектування” введено обов’язкове облаштування спеціальних огорож для недопущення виходу на шляху сторонніх людей.

“Місця, які безпосередньо прилягають до шляхів швидкісних поїздів, дуже небезпечні. Тільки на Південно-Західній залізниці в 2018 році було зафіксовано близько 60 нещасних випадків. Багато з них – якраз через перетин людьми шляхів у непризначених для цього місцях”, – написав він.

“Щоб підвищити безпеку людей біля залізничних колій і мінімізувати кількість нещасних випадків і аварій, ми ввели проектування огороджувальних парканів або лісонасаджень, які не дозволять потрапляти в небезпечні ділянки швидкісного руху поїздів”, – зазначив заступник міністра.

За підрахунками експертів, це дозволить на 30% зменшити аварії і нещасні випадки на коліях.

Згідно з цією нормою, для недопущення виходу на колії на ділянках організації швидкісного руху поїздів в усіх випадках слід встановлювати огороджувальні паркани або ділянки лісів у вигляді лісосмуг.

Причому, якщо це будуть огороджувальні лісонасадження, то вони повинні утворювати щільну безперервну лінію захисту.

У місцях їх розривів повинні встановлюватися механічні огорожі.

Виняток становлять природні і штучні перешкоди для виходу на шляху. Наприклад, водойми, заболочена місцевість, скельні виїмки, будинки, гаражі та інше.

Повідомляється, що новий ДБН поширюється на:

проектування і будівництво залізниць колії 1520 мм зі звичайним рухом поїздів і прискореним рухом пасажирських та приміських поїздів, нових залізничних ліній, додаткових головних колій, під’їзних шляхів;

реконструкцію та капремонт існуючих ліній, окремих споруд і пристроїв загальної мережі залізниць України;

проектування і будівництво залізничних ліній зі швидкісним рухом пасажирських поїздів.