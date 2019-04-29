Путін умисно погіршує позиції України перед першим контактом із Зеленським, – Ірина Геращенко

Своїми рішеннями про спрощене надання паспортів РФ громадянам України Володимир Путін погіршує вихідні позиції новообраного українського президента Володимира Зеленського перед їхніми першими переговорами.

“Путін робить хамські заяви про РФешну паспортизацію всіх українців. Традиційна його КДБшна тактика – піднімати ставки і нагнітати ситуацію, створюючи кризи перед важливими зустрічами. Він готує несприятливий фон для першого діалогу з новообраним президентом. Нічого нового і неочікуваного”, – написала Геращенко у Facebook 28 квітня.

При цьому вона визнала, що західні партнери прагнуть “перезавантаження” конфлікту на Донбасі за рахунок імовірних вчинок України.

“ЄС, США, ОБСЄ та інші міжнародні організації мають великі очікування – мовляв, відкриваються нові можливості. Також нічого неочікуваного. Всі усвідомлюють, що Порошенко і далі гнув бі свою лінію в переговорах і з Путіним, і зі світом. Та очікують, що український неофіт (Зеленський) може змінити тактику, та, можливо, вдасться досягти бодай якогось прогресу з Донбасу. Всі прагнуть перезавантаження”, – констатує Ірина Геращенко.

“Але є одне “але” – прагнуть перезавантаження за рахунок України і компромісів віключно з української сторони. Небезпека такого підходу відчутно прозвучала під час спеціальних дебатів в Радбезі ООН, де Росію і Путіна сором’язливо майже не згадували”, – зазначила учасниця переговорів у Мінську.

Геращенко заявила: під час останньої зустрічі в Мінську українська делегація наголосила, що, попри зміну влади, стратегія України залишиться незмінною – повна деокупація і відновлення територіальної цілісності й суверенітету.

“Навіть якби хтось хотів щось змінити – українці не дозволять”, – додала вона.

За словами Ірини Геращенко, вимоги Києва – виконання безпекового блоку мінських урік, адже “тільки сталий режим тиші і виведення іноземної зброї і техніки формують необхідні передумови для імплементації інших пунктів”. Крім того, надважливим є виконання гуманітарного блоку, зокрема обмін усіх заручників, не лише незаконно утримуваних на окупованих теріторіях ОРДЛО, а й українських політв’язнів у тюрмах РФ.

“Всіх на всіх” – це й звільнення Сенцова, Сущенка, Кольченка, Гриба, Карпюка, Сизоновича, інших”, – наголосила Геращенко.

Перший віце-спікер також заявила, що “політичний блок, на якому весь час акцентує Путін, Україна насправді виконала”.

“Ми прийняли і закон про амністію (під яку, до речі, не підпадають терористи і вбивці, а від «заблудші» – так), і про особливості місцевого самоврядування. Але ці закони не вступили в силу через РФ і Кремль, які провели на окупованих теріторіях незаконні вибори в 2014 і 2018 роках. Тому для реалізації політичного блоку Путін має скасувати свої укази про визнання так званих документів ОРДЛО й указ про незаконну паспортизацію українців. Москва має публічно визнати незаконність «виборів», а в ОРДЛО мають бути негайно розформовані всі псевдооргани псевдовлади. А будь-які регіональні вибори на Донбасі можуть відбуватися тільки після демілітаризації і за українськими законами”, – стверджує представниця президента Порошенка з питань Донбасу.

“Ключове – Україна має твердо стояти на позиції: жодних прямих переговорів з маріонеточними, створеними РФ режимами, жодної легітимізації псевдореспублік”, – резюмувала Ірина Геращенко.