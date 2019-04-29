Вершбоу пояснив, чому НАТО не прийме Україну

Колишній заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу заявив про те, що Північноатлантичний альянс не готовий прийняти до своїх лав Україну.

Вершбоу заявив, що переважна більшість союзників альянсу хоче відстрочити питання вступу України в НАТО, оскільки зараз спостерігаються непрості відносини з Росією.

«Альянс дуже чітко сказав, що Україна і Грузія будуть членами НАТО. Це дуже чітку обіцянку. Але як це здійснити на практиці? Це дуже складне питання, тому що він не тільки практичний, але ще й політичний і питання безпеки», — заявив колишній заступник генсека альянсу.

Крім того, Вершбоу підкреслив, що у разі запрошення нових членів з боку Північноатлантичного альянсу, НАТО повинні чітко відповісти на питання про те, чи можна виробити стратегію захисту цих держав.

Вершбоу поцікавився, чи можна застосовувати статті 5 статуту НАТО про колективну оборону в разі, якщо буде вчинено напад на Україну? За його словами, зараз альянс знаходиться не в тій стадії, щоб обговорювати такі питання, і зараз відносини з Росією стали настільки поганими та напруженими, що більшість союзників просто хочуть відтермінувати цю проблему і прибрати її на другий план. Вершбоу додав, що Україна й сама не готова до членства в НАТО і не відповідає стандартам альянсу.