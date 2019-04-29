В іспанський парламент пройшли заарештовані лідери сепаратистів Каталонії

В Іспанії на дострокових парламентських виборах депутатські мандати отримали п’ять лідерів руху за незалежність Каталонії, які знаходяться під арештом.

Уточнюється, що від партії «Ліві республіканці Каталонії» (ERC) у парламент пройшов екс-заступник глави Каталонії Оріел Жункерас.

Крім того, у верхню палату парламенту, Сенат, пройшов колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева, выдвигавшийся від тієї ж партії.

Від блоку «Разом за Каталонію», що виступає за відділення від Іспанії та очолюваного екс-главою регіону Карлесом Пучдемоном, мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і Жозеп Рулле.

Нагадаємо, вибори в Іспанії відбулися в неділю, 28 квітня. За підсумками підрахунку 99,4% бюлетенів, правляча до цього Соціалістична партія набирає найбільшу кількість голосів — 28,7%. Правоцентристська Народна партія, неодноразово сменявшая соціалістів у владі, отримала 16,7% голосів. Ультраправа партія «Вокс» набрала 10,3% голосів. Таким чином, вона вперше проходить у парламент.

1 жовтня 2017 року в автономному регіоні провели референдум про незалежність Каталонії, заборонений центральною владою і визнаний незаконним Конституційним судом Іспанії. Більшість тих, хто прийшов на референдум (явка склала 43%), висловилися за відділення від Іспанії.

Через кілька тижнів тодішній голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон та інші каталонські лідери підписали декларацію про незалежність, після чого Мадрид ввів в регіоні пряме управління, а керівників Каталонії звинуватили у заколоті.