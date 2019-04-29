Ожиріння погіршує стан інтелекту

У журналі The Journal of Neuroscience опубліковано дослідження американських вчених, яке показало, яким чином ожиріння і цукровий діабет впливають на функції гіпокампа – дінки мозку, що відповідає за пам’ять і здатність до навчання.

Раніше було встановлено, що у людей, які страждають від ожиріння і цукрового діабету частіше зустрічаються когнітивні вікові порушення, пов’язані зі змінами в структурі гіпокампу. Як виявилося, це відбувається через зниження бар’єру між кров’ю і центральною нервовою системою, який покликаний не пропускати в мозок токсини, бактерії і інші сторонні предмети, здатні йому зашкодити.

Вчені почали годувати молодих мишей жирною їжею. Через чотири місяці у них почали з’являтися ознаки розвивається діабету, а також знизилися інтелектуальні здібності. Виявилося, що з розвитком ожиріння бар’єр починає руйнуватись – через стінки капілярів в мозок з кровообігу починають проникати спочатку дрібні, а потім все більші молекули. В результаті починається пошкодження нейронів.

Рецептор Adora2a, розташований на поверхні ендотеліальних клітин капілярів мозку, в нормі підтримує бар’єр. Але через дисбаланс, пов’язаного з ожирінням і розвитком діабету, він спочатку стає постійно активним, а після запускається ціла серія порушень. Якщо у тварин блокували цей рецептор, то захисний бар’єр відновлював свої функції.

: zdorovia.com.ua

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