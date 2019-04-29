У Саудівській Аравії студента обезголовили за повідомлення в WhatsApp

У Саудівській Аравії катували і стратили хлопця за повідомлення про протест.

Абдулкарім аль-Хаваджі, якому виповнився 21 рік, був обезголовлений перед натовпом після того, як його звинуватили у “тероризмі” за те, що він відправив повідомлення про протест, коли йому було всього 16 років.

Як зазначає видання, аль-Хаваджі був мусульманином-шиїтом – групою, яку часто називають єретиками і переслідують в Саудівській Аравії, де домінують суніти (сунітський напрям ісламу є державною релігією країни – ред), – і, як повідомляє видання, був підданий тортурам за допомогою електричних кабелів, що і змусило юнака зізнатися.

Іншого страченого, Мунірові аль-Адаму, було лише 23 роки, коли його заарештували в 2012 році, і, як повідомляється, його ноги були так сильно побиті, що йому довелося кілька днів повзати на руках і колінах.

Правозахисна благодійна організація Reprieve повідомляє, що офіційний прес-агентство режиму оголосило про 37 смертельних випадках на минулого тижня, 23 квітня.

Більшість з них були засуджені в Спеціалізованому кримінальному суді (SCC), на секретному антитерористичному трибуналі Королівства, і, як стверджується, щонайменше троє з страчених були неповнолітніми під час їх передбачуваних злочинів.

Згідно міжнародному праву незаконно застосовувати смертну кару до людей, які скоюють злочини, коли їм ще немає 18.

“Сьогоднішні масові страти – це страшна демонстрація жорстокої зневаги владою Саудівської Аравії до людського життя”, – сказала Лінн Маалуфу, директор з досліджень Близького Сходу в Amnesty International.

Лондонська Амністія заявила, що 11 жертв режиму, були засуджені за шпигунство на користь головного противника королівства, шиїтської-мусульманського Ірану. Вироком для них стала страта в 2016 році.

“Це ще один жахливий знак, демонструє те, як смертна кара використовується в якості політичного інструменту для придушення інакомислення всередині шиїтської меншини країни”, – додала вона.

Іншою жертвою або вбивством був Муджаба аль-Суикат, якому було всього 17 років, коли він був заарештований за участь в антиурядовій протесті.

“Підліток планував почати нове життя в США, вивчаючи англійську мову і фінанси в Університеті Західного Мічигану. Але його жорстоко побили, в тому числі, били по ступнях ніг, перш ніж він “зізнався” у злочинах проти держави, у тому, що організації з захисту прав людини назвали тортурами і “фіктивним судом”, – йдеться у виданні.

Муджаба був обезголовлений на цьому тижні, незважаючи на протести університету і наполегливість, що він як студент подавав “великі надії”.

Заступник генерального директора Reprieve Гаррієт Маккаллох сказала: “Багато речей можуть бути використані для виправданням смертного вироку в Саудівській Аравії (кронпринца) Мухаммеда бен Салмана, включаючи “непослух королю”, “підготовку банерів з антидержавними гаслами” і “підбурювання через соціальні мережі”.

“Муджаба аль-Суикат і Абдулкарім аль-Хаваджі були підлітками, які поділилися інформацією про мирні протести на своїх мобільних телефонах”.