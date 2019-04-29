Транзит санкційних українських товарів в Казахстан і Киргизію дозволила РФ

Уряд Росії розглядає можливість внесення інших виправлень у законодавство.

Уряд РФ розглядає поправки в законодавство, які стосуються транзиту подсанкционных українських товарів через територію Росії в інші країни. Про це розповів журналістам перший заступник керівника апарату уряду РФ Сергій Приходько, повідомляє ТАСС.

“За підсумками розгляду звернень казахської і киргизької сторін дозволено транзитні перевезення з України пріоритетного для партнерів переліку промислових товарів”, – сказав він.

“Указ діє до 1 липня 2019 року. В уряді РФ опрацьовується питання внесення змін в інші чинні законодавчі норми, що стосуються ввезення в Росію і транзиту вантажів з території України в Казахстан і Киргизію при дотриманні правил навігаційного пломбування та обліку”, – додав Приходько.

Повідомлялося, що Україна програла спір у СОТ на рівні панелі арбітрів, що стосується обмежень щодо транзиту українських товарів через територію Росії.

Росія з 2016 року вирішила скасувати режим СОТ щодо України і відмовитися від імпорту українських продуктів. Також РФ повністю заборонила транзит українських товарів у треті країни через свою територію.

На жаль, Україні не вдалося домогтися позитивного рішення на свою користь, але вдалося стати першопрохідцем у питаннях пошуку балансу між завданнями національної безпеки і цілями міжнародної торгівлі.

Джерело: ZN.UA