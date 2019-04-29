Шоу «Голос» – головна тенденція епохи Путіна дісталася до Росії телевитрины

Так смішно спостерігати за скандалом навколо шоу «Голос» на «Першому каналі». Громадяни, це капіталізм, чому вас так дивує результат? Тим більше в країні з відсутніми соціальними ліфтами, в країні, окуклившейся під прапорами «суверенної демократії». Вважайте, що переможцем у всеросійському конкурсі стала «суверенна виконавиця». Як і всі суверени в нашій країні, вона трошки з багатої родини. Так буває, не потрібно до «суверенної» суспільству приміряти загальний аршин. Прикольно, що ця історія трапилася на вітрині «суверенної демократії» Росії, тобто на «Першому каналі».

Адже все могло бути інакше, жвавіше й цікавіше. Але, наприклад, дівчинка, чудово заспівало пісню Єгора Лєтова – «Моя оборона» – навіть не пройшла кастинг. Дуже революційно, у нас такого не люблять, особливо в попсовому шоу-бізнесі. Думаю, це була перевірка на вошивість. Система не пройшла перевірку.

Так що ж тепер на дзеркало нарікати? «Яка попсня, яка попсня… Постинаєте …», – співав Єгор Лєтов. «Пластмасовий світ переміг, макет виявився сильнішим», – співала конкурсантка «Голоси», 11-річна Таня Галкіна з Твері. Її викинули з конкурсу, а її виступ вирізали з відеотрансляції. Щоб не бентежити незміцнілі уми. Зате перемогла в шоу дівчинка з сім’ї мільярдера. І перемогла, судячи з усього, так, як всіх у Росії останні років 20 перемагають діти з «аристократичних сімей. Загальна тенденція епохи Володимира Путіна в системі управління дісталася-таки до телевитрины Росії.

Ще одне розчарування. Ще одна ілюстрація того, що ми не в Європі, а незрозуміло де, застрягли між минулим і майбутнім.