Полегшені правила отримання громадянства для тих, хто сидить у себе на ганку в Єнакієвому і п’є пиво і ніколи російським паспортом не озабочивался, в той час, коли сотні тисяч, швидше мільйони репатріантів з усього колишнього Союзу роками у Росії оббивають пороги ФМС, не можу вважати інакше, як витонченим знущанням.

І наочним прикладом, що інтереси людей у нас не цінуються взагалі, якщо їх приватні долі з якихось причин не укладаються в русло актуальних геополітичних потуг.

Отримали діаспори «росіян» в Абхазії, Ю. Осетії і Придністров’я, від яких нашій країні не жарко і не холодно, будемо мати таку ж на сході України.

Зате на міжнародних конференціях можна буде супити брови, а вдома розповідати, який дали відсіч ворогам.

І тягнути все це благоліпність будуть продовжувати росіяни звичайні, не привілейовані, які живуть в межах своєї країни. А також ті бідолахи, які вже за п’ять років тут вигризають наш паспорт, і ще п’ять років будуть займатися цим захоплюючим заняттям.