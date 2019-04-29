Путін закликав Зеленського повернути громадянство Саакашвілі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна повинна повернути громадянство колишньому президенту Грузії і губернатора Одеської області Михайлу Саакашвілі.

Російський лідер вважає, що це було б справедливо. «Що стосується свобод, в цьому сенсі краще почати навіть не з Росії, не з росіян, а, припустимо, з грузин або з колишніх грузинів. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт людині, який в минулому був грузином, а сьогодні вважає себе українцем, маю на увазі Саакашвілі Михайла Миколайовича», — сказав Путін.

За його словами, Саакашвілі був незаконно позбавлений громадянства, висланий з країни незаконно».

«Його слід було б повернути і відновити його в порушених правах, так само як і деяких інших громадян України, які були змушені покинути територію країни і виїхати в землі обітовані, рятуючись від переслідувань сьогоднішнього українського режиму», — заявив президент Росії.

— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) 29 квітня 2019 р.