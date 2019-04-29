Американець збирається відправити прах кота в космос

Кіт помер після декількох років боротьби з хронічним захворюванням нирок. Невтішний господар вирішив влаштувати вихованцеві пишні похорони, для чого звернувся в компанію Celestis. Ця фірма займається організацією космічного для поховання людей. В описі служби на офіційному сайті говориться, що контейнер з попелом покійного «поміщається на навколоземну орбіту, де він залишається, поки не увійде в атмосферу, нешкідливо випаровуючись і сяючи, як падаюча зірка».

Вартість послуги складає 5 тисяч доларів. Мант почав кампанію по збору коштів на поховання Пікачу близько двох місяців тому, і за станом на кінець квітня зібрав 1535 доларів.

Відсутні гроші чоловік доплатив з власних заощаджень і вже підписав договір. Останки кота будуть відправлені в космос у найближчі 18 місяців при запуску супутника. Пікачу стане першим котом в історії, похованим на орбіті.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», прах померлих відправлятимуть в космос.

За матеріалами Space.com

Читайте також:

Голос Стівена Хокінга відправлять у космос

Китайські вчені відправили в космос ДНК рідкісного тигра