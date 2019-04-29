Нова загроза: Путін хоче зробити спільне громадянство для України і Росії

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що йому вдасться домовитися з обраним Президентом України Володимиром Зеленським про загальну громадянство для двох країн.

“Дуже добре”, – оцінив глава російської держави висловлювання Зеленського про те, що той готовий видавати українські паспорти всім росіянам.

“Це говорить про те, що ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного”, – сказав Путін.

“Адже Я багато разів говорив про те, що українці та росіяни – братні народи. Більше того, я взагалі вважаю, що це один народ насправді зі своїми особливостями культурними, мовними, історичними, але по суті своїй – один народ”, – зазначив президент РФ.

На його думку, “якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці”. “Ми будемо сильніше і успішніше”, – пояснив він.

“Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам на Україні, а ми українцям в Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника і шуканого результату”, – сказав Путін. “У нас буде спільне громадянство”, – уклав він.