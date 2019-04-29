Російські пропагандисти впіймали Зеленського у Туреччині: що він їм відповів

Російські пропагандисти зустріли Володимира Зеленського в Бодрумі, де він відпочивав з родиною. Переможець президентських перегонів відмовився від будь-яких коментарів на запитання російських журналістів.

Відповідне відео з’єднання явилося на сторінці програми телеканалу Росія1 “60 хвилин” у Facebook. Пропагандисти запитували про Мінські угоди і відносини Росії з Україною.

“Хлопці, я не починаю з брехні спілкування”, – відповів Зеленський на нападки росЗМІ.

Він зазначив, що ці запитання стосуються лише України і відповідати на них він буде лише українському народові, який його обирав.