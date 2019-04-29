Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують восьму річницю весілля

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися у 2011 році.

Сьогодні, 29 квітня, дружини Кейт Міддлтон і принц Вільям відзначають восьму річницю весілля. В цей день британці офіційно відпочивають від роботи, а Кенсінгтонський палац вітає герцога і герцогиню з їх особистим святом.

Ось таке повідомлення з’явилося на сторінці Кейт і Вільяма в Twitter: “8 років тому. Спасибі за прекрасні повідомлення на річницю весілля герцога і герцогині Кембриджської”.

Нагадаємо, що пара зіграла весілля в квітні 2011 року. До цього Кетрін близько 10-ти років чекала, поки королівський спадкоємець запропонує їй руку і серце. Пропонуємо згадати подробиці любовної історії Кейт і Вільяма далі в матеріалі.

Знайомство

З принцом Міддлтон познайомилася в 2001 році в шотландському університеті Сент-Ендрюс. Студенти деякий час дружили, але через два роки між ними спалахнула іскра. За час своїх відносин Кейт і Вільям розлучалися, але пізніше зрозуміли, що не можуть один без одного.

Весілля

Герцог і герцогиня Кембриджські повінчалися у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. За весільною церемонією спостерігав увесь світ, а кількість запрошених гостей перевалила за дві тисячі осіб. Примітно, що подружжя не стали обмінюватися обручками, так як Вільям не носить прикраси. При цьому наречений подарував Кейт кільце з сапфіром і діамантами, яке раніше належало матері Вільяма – принцесі Діані.

Діти

Кейт Міддлтон і принц Вільям виховують трьох спадкоємців – принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. Молодшому синові герцогів нещодавно виповнився рік.