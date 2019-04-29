Масштабні військові навчання “Весняний шторм” почалися в Естонії біля кордону РФ

Сили оборони Естонії в понеділок, 29 квітня, почали масштабні навчання “Весняний шторм”.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на “Інтерфакс-Україна”, в навчаннях, які відбудуться з 29 квітня по 17 травня в повітах Ляянемаа (Laanemaa) і Іда-Вірумаа (Ida-Virumaa) поблизу кордону з Росією беруть участь понад 9 тис. людей з 13 держав, серед іншого дислокована тут бойова група НАТО і перебуває на озброєнні у Сил оборони Естонії, союзників по НАТО і держав-партнерів понад 200 одиниць бронетехніки, зокрема британські танки Challenger-2 і бойові машини піхоти Warrior, французькі танки Leclerc і бойові машини піхоти VBCI, бронетранспортери, вантажні машини.

Повітряні завдання виконують винищувачі Eurofighter Німеччини і Сполученого королівства, польські штурмовики SU-22, вертольоти Wildcat, Apache і Pavehawk Сполученого королівства і США, а також літаки і вертольоти ВПС Естонії.

“В ході навчань неминучі невеликі пошкодження другорядних доріг, лісів і полів, але завданий навчаннями збиток буде відшкодований. Цілком ймовірно, малі дороги постраждають. Так відбувається щоразу, хоч ми і намагаємося цього уникнути”, – сказав головнокомандувач Силами оборони Естонії Мартін Херем (Martin Herem) в понеділок у ранковій програмі Естонського телебачення Terevisioon.

За його словами, Сили оборони або самі відновлювали дороги, або оплачували їхній ремонт. “Про пошкодження потрібно повідомляти мені. Якщо ми помічаємо пошкодження, то відзначаємо їх і завжди зв’язуємося з власником”, – запевнив він, подякувавши землевласникам, що дозволили провести навчання на своїх територіях.

Джерело: Цензор. НЕТ