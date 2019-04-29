Меган Маркл і принц Гаррі подарували Ідрісу Ельбі картину (фото)

Цими вихідними у Голлівуді поменшало холостяків: Ідріс Ельба, якому пророкують роль наступного Джеймса Бонда, одружився на своїй коханій, моделі Сабріні Дуар.

Весілля відбулося у Марокко і, звісно, парі в цей день перепало чимало подарунків – навіть від принца Гаррі та Меган Маркл!

Минулого року Ідріс був діджеєм на весіллі герцога й герцогині і хоча вони не змогли завітати на подію особисто (Меган от-от народить), надіслали актору й його новоспеченій дружині цінний подарунок – картину The Connor brothers вартістю 9 тисяч доларів.

: bilshe.com

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