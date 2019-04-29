У МОЗ пояснили, які напої корисніші для здоров’я

Воду з-під крану пити можна, однак перед цим її варто прокип’ятити та відфільтрувати.

Шкоду та користь різних напоїв пояснили у МОЗ.

Найкориснішою для втамування спраги є звичайна вода. Пити з-під крана можна, але водопровідну воду потрібно відстояти та прокип’ятити. Також її можна профільтрувати.

Як повідомляє сайт МОЗ, воді з-під крана містить іржу, тому вона може бути шкідливою навіть без бактеріального забруднення. Мінеральна вода може мати різну жорсткість.

Людям, які мають проблеми з тиском, травленням, нирками чи серцево-судинною системою, рекомендують порадитися з лікарем щодо вживання мінеральної води. Також звертають увагу, що натрієва мінеральна вода може підвищити тиск.

Енергетичні напої спеціалісти пити не радять. У них багато цукру, кофеїну та інших стимуляторів, які сильно псують здоров’я. Серед негативних наслідків лікарі називають: артеріальну гіпертензію діабет другого типу викидні на пізньому терміні вагітності, мертвонародження пошкодження зубів ожиріння агресивна поведінка погане навчання Солодкі газовані напої також є шкідливими для здоров’я через високий вміст цукру.

Однак є й напої, які корисні для здоров’я. Спеціалісти радять пити лимонад, до якого можна додавати імбир, м’яту, корицю, лаванду, цвіт бузини або чайної троянди. Замість лимону в приготуванні можна використовувати ягоди. Корисним також є узвар із сухофруктів. У ньому є багато мікроелементів.

Під час його приготування не варто використовувати цукор, який вже є у фруктах. Також радять пити молочну сироватку, яка є джерелом мінералів. Її можна змішувати з соком — цей напій матиме стимулюючу дію.

: vsim.ua

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