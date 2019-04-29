На слова Зеленського про готовність давати паспорти росіянам Путін відреагував: «Дуже добре»

Президент Росії Володимир Путін після слів новообраного президента України Володимира Зеленського про готовність давати українські паспорти росіянам заговорив про «спільне громадянство».

«Це дуже добре. Це говорить про те, що ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного. Я багато разів говорив про те, що українці і росіяни – братські народи. І навіть більше того: я взагалі вважаю, що це один народ насправді, зі своїми особливостями: культурними, мовними, історичними, – але по суті своїй один народ. І якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці, ми будемо сильнішими і успішними», – сказав Путін.

Указ, за яким жителі контрольованих підтримуваними Росією бойовиками районів на сході України зможуть у спрощеному порядку отримувати громадянство Росії, президент Росії Володимир Путін підписав 24 квітня. Це рішення різко розкритикувала Україна та її західні союзники.

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27 квітня Путін заявив у Пекіні, що Кремль розглядає можливість видачі російських паспортів за спрощеною процедурою усім українцям.

У відповідь Зеленський порадив російській владі не витрачати даремно час, «намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ», і не розраховувати, що «багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ».

При цьому обраний президент висловив готовність надавати українське громадянство тим, «хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу».

Джерело: Радіо Свобода