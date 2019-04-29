Пономарьов: Окупації Донбасу не буде, Путін хоче його подорожче продати Україні

Не дивлячись на заявлену готовність Росії надавати громадянам України щодо спрощеної системи громадянство країни-агресора, в Кремлі не виношують планів «юридичної» оформлення окупації частини Донбасу.

Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» заявив російський політик і екс-депутат Ілля Пономарьов.

«У Путіна немає планів по окупації цієї території, просто вони хочуть, як можна дорожче продати Україні», — сказав він.

На його думку, порівняння з Абхазією і Південною Осетією, які лунають у ЗМІ, некоректні.

«Я думаю, що не коректно проводити паралелі навіть між Абхазією і Південною Осетією, а з Україною — це взагалі різні історії. Тут у Кремля був абсолютно свідомий план по захопленню Криму, спрямований на збереження путінської влади в умовах Майдану і не допущення поширення революційного вірусу в Росію. А Донбас виник, як розмінна монета, як побічний результат боротьби еліт всередині РФ, Путін хотів використовувати Донбас для визнання Криму частиною Росії, але цього не сталося», — додав він.

Пономарьов вважає, що Путін домагається завдання створення видимості загрози для того, щоб на переговорах із Зеленським новий український президент був більш гнучким.

«Тобто потрібно налякати українське керівництво, щоб у них було відчуття, що вже відбулася окупація, і може початися новий виток війни, а Зеленський адже йшов, як і Порошенко в 2014, з обіцянкою принести мир у країну. Тому це може стати катастрофою для його президентського рейтингу, тому він повинен робити все що завгодно, лише б цього не сталося. Думаю, в цьому і складається план Кремля, а не в окупації», — резюмував Ілля Пономарьов.