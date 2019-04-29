Тернопільську область засипало великим градом

На Великдень село Озерна в Тернопільській області засипало дуже великим градом. Це ж погодне явище зіпсувало жителям Житомира плани на недільні шашлики.

Фотографії з градом на своїй сторінці в соціальних мережах виклав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. «28.04.2019 в 20:00. Траса Тернопіль — Львів, село Озерна, Тернопільська область. Трохи снігу (граду) випало на свята», — прокоментував фотографії Ігор Зінкевич.

В коментарях до цього посту інтернет-користувачі додали і свої «снігові» фотографії і відео.

А на ресурсі «Від Тернополя до Тернополя» показали яскраве відео з Озерної.

Розмістили відео з градом і снігом і на сторінці «OZERnavka» в you-tube.