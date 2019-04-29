В аеропорту Будапешта вводиться заборона на нічні польоти

З серпня 2019 року почне діяти заборона на польоти над Будапештом в нічний час.

Сідати або злітати з аеропорту ім. Ференца Ліста можна буде з півночі до 5 годин ранку.

Про укладення угоди з цього питання оголосили мер столиці Угорщини Іштван Тарлос і міністр інновацій і технологій Ласло Палковіч.

Тарлос зазначив, що приземлитися в аеропорту Будапешта можна буде тільки в надзвичайних ситуаціях, таких як екстремальні погодні умови, викрадення людей, теракти, екстрена посадка або необхідність негайної медичної допомоги.

За словами Палковича, якщо рівень шуму, викликаного злетом та посадкою літаків, перевищить припустимий рівень, авіакомпанія буде нести відповідальність.

Більша частина отриманих таким чином коштів буде спрямована на програму звукоізоляції жител і розвиток системи моніторингу шуму.

Він підкреслив, що влада хотіла б, щоб авіакомпанії, що виконують рейси в Будапешт, використовували як можна більш безшумні літаки.

«У цьому відношенні Wizz Air лідирує, тому що машини, нещодавно включені у парк цієї авіакомпанії, викликають вдвічі менше шуму, ніж моделі, які вони використовували раніше», — додав він.