В Італії поранили актора з України

18-річний актор українського походження Артем Ткачук, який зіграв у фільмі про молодіжної злочинності «Піраньї Неаполя», отримав ножове поранення в Неаполі, про це пише видання Ilmessaggero. Актор гуляв з другом, коли на них напали підлітки.

«Я спустився до Баарти з одним, і ми поверталися до машини, коли помітили групу молодиків, які дивилися на нас. Ми йшли через Калабритто, і було близько трьох годин ночі, коли до нас підійшла група молодих людей нашого віку. Вони запитали мене, чи я з сусіднього кварталу, і я відповів “ні”. Деякі з них наполягали на тому, щоб дізнатися, хто я, і в цей момент я взяв свій мобільний телефон, щоб показати йому профіль Инстаграме», — розповів Артем.

18-річний актор госпіталізований, його друг отримав травми від ударів руками і ногами.

Потерпілий розповів, що інцидент стався через те, що його запитали, чи він є вихідцем одного з сусідніх районів.

Зазначимо, Неаполь є містом, де активно діє каморра — злочинна структура, аналогічна мафії.

Артем Ткачук зіграв одну з ролей у фільмі італійського режисера Клаудіо Джованнезі «Піраньї Неаполя». Картина по книзі Роберто Савіано розповідає про молодіжної організованої злочинності міста. На останньому Берлінале вона отримала «Срібного ведмедя» за кращий сценарій.