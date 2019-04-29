Дівчині Джонні Деппа довелося втекти з США

Дівчині Джонні Деппа Поліні Глен довелося повернутися в рідну країну, щоб уникнути зайвої уваги з-за її роману з зіркою. Про це повідомляє The Mirror.

За інформацією видання, у неділю, 29 квітня, танцівницю гоу-гоу помітили в Санкт-Петербурзі. Вона зупинилася в будинку свого батька Геннадія Глена, який допоміг їй втекти від журналістів. Сам він відмовився давати інтерв’ю на тему особистого життя дочки і підкреслив, що не буде обговорювати цю тему без її дозволу.

25 квітня стало відомо, що Депп зустрічається з 23-річною росіянкою і навіть думає про весілля. Пара познайомилася на вечірці в Лос-Анджелесі в 2018 році. Дівчина відпочивала і не дізналася актора, коли він підійшов до неї. Зазначалося, що артист планує приїхати в Росію, щоб познайомитися з батьками Глен.

З лютого 2015 року по травень 2016 року Депп перебував у шлюбі з актрисою Ембер Херд. Вона подала на розлучення, заявивши, що чоловік бив її, а пізніше написала колонку в The Washington Post про домашнє насильство. У відповідь актор подав позов проти колишньої дружини і зажадав за статтю 50 мільйонів доларів.