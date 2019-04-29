Внаслідок ДТП на Львівщині загинув 20-річний хлопець

Сьогодні, 29 квітня, близько 02:15 ночі на автодорозі «Львів-Краковець» сталася ДТП.

Як повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області, пригода сталася неподалік повороту до села Коханівка, що у Яворівському районі. За інформацією правоохоронців, 20-річний місцевий мешканець, який керував «Ауді А6», не впорався з керуванням та з’єднання їхав в кювет, де автівка перевернулася.

У прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області розповіли, що на місці інциденту працювали рятувальники, які провели роботи по буксируванню автомобіля, та відключілі акумуляторну батарею.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річний керманич авто загинув на місці події. Також травмувалася 18-річна пасажирка «Ауді А6», дівчину із травмами легкого ступеня важкості госпіталізовали у Яворівську центральну районну лікарню.