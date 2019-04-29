У Харківській області чоловік до смерті забив знайому

Працівниками Чугуївського відділу поліції (Харківська область)затримано зловмисника.

Ним виявився 48-річний житель району.

Про це пише 057.ua 28 квітня о 4:20 до медиків звернувся житель Чугуївського району, який розповів, що до нього додому «приповзла» невідома жінка і повідомила, що її збив автомобіль.

Працівники бригади швидкої медичної допомоги виявили труп жінки, який лежав на ліжку з тілесними ушкодженнями. Працівники поліції затримали 48-річного жителя.

“Як було встановлено, чоловік випивав з жінкою, а потім в ході сварки наніс 56-річній жінці не менше десяти ударів руками і ногами. Потерпіла втратила свідомість, а через деякий час померла на місці”, – розповіли в поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.