Кисельов: мені імпонує, що Зеленський публічно оголосив, що він йде тільки на один термін

Є політики, яких дійсно можна назвати державними мужами, тому що для них головна мета приходу до влади – це позитивні зміни в країні, а не якісь особисті корисливі інтереси, щоб утриматися у влади. Таку думку в ефірі одного з каналів висловив популярний журналіст Євген Кисельов.

Він зазначив, що йому особисто імпонує те, що новообраний президент Володимир Зеленський публічно оголосив, що він йде тільки на один термін. В цьому оголошенні є розуміння того, що другого терміну не буде, якщо він разом зі своєю партією спробує провести реформи, спробує демонтувати стару олігархічну систему і побудувати на її місці щось нове.

Євген Кисельов додав, тут потрібно підкреслити, що це все вдасться Зеленському тільки в тому випадку, якщо він зуміє організувати дієздатну команду реформаторів, яка не пов’язана круговою порукою, кумівством з колишньою системою. Таких людей дуже багато в Україні, які сповідують європейські цінності, людей, які розуміють, що «руський світ» — це, насамперед, схиляння перед владою, авторитаризм, законотворчість за образом і подобою гри в наперстки.