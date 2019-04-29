У Порошенка немає шансів стати наступним прем’єр-міністром, – Мартиненко

У чинного президента України Петра Порошенка немає шансів стати наступним прем’єр-міністром. У Порошенка є шанси потрапити зі своєю фракцією в парламент. Цей шанс у нього є, але сказати, що це стовідсотковий шанс не можна. Про це в ефірі одного з каналів розповів голова Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

На його думку, сьогодні роль Петра Порошенка на міжнародній була б дуже корисною для України. ніхто не говорить про те, щоб Петро Порошенко очолив МЗС, але от створити якийсь фонд з Порошенком для підтримки України було б дуже правильно. Порошенко міг би їздити по Європі і збирати кошти для підтримки тієї ж армії.

Олександр Мартиненко зазначив, що, якщо Порошенко так хвилюється про країну, а не про своє місце в цій країні, то він може використовувати свій досвід на благо нашої держави на міжнародній арені, шляхів є предостатньо. Інше питання в тому, як далеко дійдуть слідчі різних антикорупційних відомств і не буде відкрито справу на діючого президента.