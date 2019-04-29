У Польщі заарештували таксиста, навмисно, який вчинив наїзд на українця

Чоловіка заарештували на три місяці.



Вроцлавський суд заарештував на три місяці таксиста, який в суботу навмисно протаранив велосипедиста-українця.

Судді прийняли доводи прокурора і вирішили заарештувати 37-річного таксиста на три місяці. Чоловікові висунули звинувачення у спробі умисного вбивства.

Інцидент стався в суботу вранці в околицях міського парку. Велосипедист родом з України переїхав дорогу на червоне світло і в певний момент врізався в таксі.

“Після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися, після цього велосипедист поїхав. Водій автомобіля рушив за ним, заїхавши на територію парку”, – повідомили в поліції Вроцлава.

Повідомляється, що таксист був настільки розлючений, що заїхав автомобілем на алею для пішоходів і велосипедистів. Через деякий час він натиснув на газ і наїхав на українця.

На допомогу українцю кинулися випадкові перехожі., які викликали швидку. З’ясувалося, що у чоловіка роздроблена грудна клітка.

Поліція затримала водія таксі, а в понеділок суд заарештував його.

“Я невинний. Це було ненавмисно. Я католик, у мене немає штрафних балів, у мене п’ятеро дітей” – намагався виправдатися таксист перед початком засідання суду.