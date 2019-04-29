Іноземець вистрибнув з поїзда, щоб сховатися від прикордонників

У неділю, 28 квітня, громадянин Грузії видавив скло у своєму купе і вистрибнув з поїзда, щоб уникнути прикордонного контролю. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Іноземець їхав поїздом «Мінськ — Київ». Під час попереднього візиту в Україну він порушив терміни перебування, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності і відправлений додому. Однак через 13 днів чоловік вирішив повернутися.

Як розповів провідник поїзда, не доїжджаючи до Києва, іноземець видавив вікно в купе і зник у невідомому напрямку. Це сталося у Дарницькому районі, за 20 хвилин до прибуття поїзда на столичний вокзал.

«Після отримання повідомлення про втечу прикордонники негайно почали пошукові заходи. Спочатку встановили дані іноземця і вже незабаром знайшли втікача. Зараз громадянина Грузії затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. З-за протиправних дій чоловік повторно притягнутий до відповідальності», — розповіли в прикордонній службі.