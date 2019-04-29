Найбільшу зарплату серед антикорупціонерів отримав заступник Ситника – рейтинг

Найбільшу зарплату за квітень серед усіх антикорупціонерів отримав заступник директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Анатолій Новак, який цього місяця отримав 317,9 тис. гривень.

Майже половину з цієї суми склала допомогу для оздоровлення на 2019 рік.

Вдвічі менше отримав сам директор НАБУ Артем Ситник – 170 тис. гривень. Інші його заступники Тетяна Варварська і Гізо Углава – 127,7 тис. гривень та 106,4 тис. гривень відповідно.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Олександр Мангул заробив близько 114 тис. гривень, ще два члена агентства отримали 111-112 тис. гривень, Наталія Корчак і заступник Станіслав Патюк – 87,8 і 83 тис. гривень відповідно.

Голова Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба за квітень заробив 67 тис. гривень, його заступники – за 62,6 тис. гривень.