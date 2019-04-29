Гонтарєва порадила Зеленському «реформи розгорнути назад»

Екс-керівниця Нацбанку Валерія Гонтарєва порадила новообраному президенту Володимиру Зеленському звернути увагу на реформування судової реформи та правоохоронних органів.

Про це вона заявила в інтерв’ю Голосу Америки.

Гонтарєва сказала, що реформи за час її управління НБУ були здійснені, і тоді Україна перейшла на гнучкий валютний курс. І тепер, на її думку, «на макроекономічному рівні все в порядку», проблему вона бачить у відсутності верховенства закону.

«Це все (реформи – ГА) можна розгорнути назад, і це – найбільший виклик в Україні. Як це зробити, які пропозиції надати панові Зеленському, я не знаю, тому що якщо цього не було зроблено досі, то мені важко сказати, що він може зробити на сьогодні», – зазначила Гонтарєва.