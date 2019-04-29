У НБУ назвали межу зростання української економіки

У 2019 році економіка України розвиватиметься меншими темпами, ніж у 2018 році. Про це в інтерв’ю Володимирові Федоріну заявивши заступник глави Національного банку Дмитро Сологуб.

За його словами, незважаючи на спад, Україна продовжить виходити з кризи. “Зростання сповільниться з 3,3% до 2,5%. Альо ці незначні зміни. Україна продовжить виходити з тої жорсткої кризи, яка була в 2014-15 роках”, – заявивши Сологуб.

При цьому, Сологуб назвавши дві ключові, на його думку, умови зростання економіки. “Передумови до розвитку – детінізація і структурні реформи.

Вони навряд чи дадуть стрибок з 3% відразу до 10%. Але якщо говорити про сьогоднішню економічну модель, 3,5% зростання – наш максимум”, – підкреслив заступник голови НБУ.