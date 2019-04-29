Суддя-корупціонер Артур Ємельянов подорожує по Європі з дружиною, з якою оформив фіктивний розлучення

Скандальний екс-суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов, щодо якого прокуратура проводить розслідування про незаконне втручання в діяльність судових органів, помітили в Будапешті.

Про це повідомила журналіст Христина Бердянських на своїй сторінці в Facebook, де вона також опублікувала фотографії Ємельянова.

«У літаку зі мною летів. З дружиною Світланою і якоюсь дівчинкою (може донькою). Але тільки справа в тому, що Ємельянов і його дружина офіційно розлучилися. На Світлані Ємельянової записана купа майна та бізнесу. Журналісти-розслідувачі давно стверджують, що розлучення фіктивний і це все фікція для правоохоронних органів, які розслідують Ємельянова. Артур Ємельянов і Світлана Ємельянова проходили паспортний контроль окремо. Але в очікуванні багажу сім’я возз’єдналася. З упевненістю кажу, що у них все відмінно в їх розлученої сім’ї», — написала вона.

Цікаво, що наприкінці 2018 року Ємельянова також запідозрили у фінансуванні тероризму.