У Румунії в аварії загинув відомий модельєр

Він загинув на місці.



В окрузі Констанца в Румунії в понеділок вранці при ДТП загинув модельєр Разван Чіобану.

“Модельєр Разван Чіобану помер у понеділок вранці в ДТП в окрузі Констанца, після того, як автомобіль, яким він керував, врізався в кілька дерев. Його тіло було знайдено поруч з автомобілем. Він повертався з вечірки, з приморського клубу”, – йдеться в повідомленні.

Люди, які бачили аварію, думають, що модельєр заснув за кермом, перш ніж транспортний засіб кілька разів перекинулося і зупинилося на полі.

Крім того, Чобану не пристебнув ремінь безпеки. З-за цього, а також з-за швидкості водія викинуло з машини, і він загинув на місці.

Авто, яким він керував, належав одному з міста Кэлэраши. В машині були виявлені два документи, що засвідчують особу: один дизайнера, а інший – власника. У машині Чобану був один.

Поліцейські продовжують перевірку, щоб визначити точні обставини, за яких сталася аварія.

Дизайнеру було 43 роки.