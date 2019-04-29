В Індії десятки студентів покінчили з собою з-за збою програми

Хлопці отримали незадовільні оцінки.



Як мінімум двадцять юнаків і дівчат, студенти індійських внз, звели рахунки з життям, проваливши іспит. Пізніше стало відомо, що причиною провалу був збій тестової програми, в результаті чого незадовільні оцінки отримали 350.000 з мільйона экзаменовавшихся.

“У програмному забезпеченні були виявлені технічні збої. Схоже, весь процес був сповнений помилок, за яких учні, потерпілі невдачу на іспиті, позбавляють себе життя”, – так прокоментував сумні події президент батьківської асоціації.

Влада країни розпорядилася перевірити результати і звернулися до молоді з закликом не сприймати результати іспитів настільки трагічно.