«Не знаєш російської — іди вчи, націоналіст»: кричущий мовний скандал розгорівся в поїзді Укрзалізниці

У поїзді «Укрзалізниці» розгорівся мовний скандал, який не могли припинити до появи начальника поїзда.

Про це повідомив пасажир Ярослав Попович на своїй сторінці в Facebook.

Так стало відомо, що у Львові провідниця поїзда №134 «Миколаїв — Івано-Франківськ» нахамила пасажиру, відмовившись розмовляти з ним українською мовою.

Цей скандальний потяг обслуговувала одеська бригада провідників, а нахамила йому Ніна Вакулик. Фото цієї провідниці пасажир також опублікував свого пості.

«Звертається до мене російською: «Ваш квиточок і документи». Прошу її обслуговувати мене українською. Вона реагує агресивно: «Хто таке сказав, що я повинна обслуговувати українською? Української мови я не знаю, вчити не буду, буду обслуговувати російською. Не знаєш української — іди вчи, націоналіст», — передав діалог пасажир.

Щоб провчити провідницю, пасажир звернувся до начальника поїзда. Він сказав, що поведінка провідниці було неприпустимим і пообіцяв її покарати, якщо та не виправиться.

«Вакулик працює у нас вже давно. Україномовних пасажирів, ми повинні обслуговувати українською, проводимо відповідні інструктажі. Якщо вона не знає української, то працювати провідником більше не буде, переведемо її в депо. Крім того, обов’язково проведемо роботу з усіма нашими провідниками», — відповів начальник поїзда пасажиру.

Після того, як він поспілкувався з пасажиром начальник поїзда підійшов до провідниці, я заявив, що переводить її на іншу посаду. Якщо вона хоче перевестися назад, їй потрібно вивчити українську мову.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» знову потрапила в неприємну ситуацію. Пасажирам влаштували випробування холодом і спекою в поїзді Лисичанськ-Хмельницький. Так частина пасажирів поскаржилася про те, що в декількох вагонах одного складу температура опустилася до 10-16 градусів. Вони написали, що опалення працювало до 23-00, а потім його відключили і до ранку більше не включили. Люди скаржилися, що температура опустилася вже до першої години ночі і до самого ранку вона не піднімалася вище 16 градусів. Інші пасажири заявили, що в дорозі їм не було чим дихати, так як температура у вагоні досягла критичної позначки в 30 градусів. Люди писали про те, що цей поїзд має несправності, які і призводять до таких температурних перепадів. Вони пояснюють їх старістю вагонів.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», «Укрзалізниця» потрапила в новий скандал з-за того, що пасажир Андрій Шаповал виявив у своєму купе вугілля. За його словами, він скористався послугами Укрзалізниці і купив квиток на поїзд №070Д «Маріуполь-Львів», але вже в вагоні його чекав неприємний сюрприз. Пасажир знайшов у багажному відсіку під сидінням у своєму купе вугілля. Також він додав, що провідник на прохання прибрати вугілля відреагував неохоче, але все-таки очистив відсік під сидінням.

Також портал «Акценти» писав, що найбільший державний перевізник «Укрзалізниця» знову опинився в центрі скандалу, пов’язаного з якістю наданих послуг. Поїзди, що курсують українськими залізницями, регулярно фігурують у різних звітах про події. Винні в цьому, зрозуміло, не самі вагони і навіть не провідники з машиністами. Керівництво компанії «Укрзалізниця» не поспішає підвищувати якість послуг, а пасажири терплять те розбиті вікна, то падаючі полиці. При тому, що зарплата керівництва перевізника давно стала предметом палких суперечок.

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