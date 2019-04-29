Гаманці українців різко спорожніють: ціни на популярні продукти злетіли до небес, «втричі дорожче»

В Україні різко зросли ціни на овочі.

Про це повідомляє портал «Politeka«.

Варто відзначити, що капуста зараз в Україні продається в три рази дорожче, ніж в Іспанії — 50-60 грн/кг. При тому, що рік тому в цей же час оптова ціна капусти була 4,5 грн/кг.

Також стало відомо, що сильно подорожчала буряк. Наприкінці минулого тижня вона продавалася на оптових ринках по 11,5 грн.

Варто звернути увагу, що найбільш подорожчав цибулю. Оптова ціна звичайного ріпчастої цибулі 27 грн/кг.

Також відомо, що за рік збільшилася вартість традиційного шашлику. У квітні 2019 року вартість приготування шашлику з 2 кг м’яса стала більше, ніж 500 грн, що на 40,6 грн, або 8,4% дорожче, ніж у квітні минулого року.

Нагадаємо, що уряд затвердив, що з липня ціни на ліки, які входять у Нацперелік, будуть регулюватися. За словами керівниці МОЗ Уляни Супрун, ціни на препарати повинні бути не вище, ніж у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії та Латвії. Медики відзначили, що дешевше стануть ті ліки, ціна на які в Україні вище, ніж в референтних країнах. В результаті нововведення ціна буде знижена поки на 100 лікарських препаратів. У міністерстві охорони здоров’я кажуть, що такі зміни дозволять заощадити не тільки українцям, але й державі, так як завдяки регулюванню вдасться заощадити близько 200 млн гривень. За ці кошти медустанови зможуть придбати додаткову кількість препаратів для безкоштовного лікування пацієнтів у стаціонарі.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», стрибок цін на автомобільне паливо в Україні — це перше підвищення роздрібних цін за останні півроку. Як свідчить щоденний ціновий моніторинг ринку нафтопродуктів, станом на 23 квітня 2019 року середня вартість на паливо на заправках в Україні зросли на 11-16 копійок за літр. Економісти додають, що такого подорожчання пального впливають кілька факторів. По-перше, ціни на зовнішніх ринках поповзли вгору. Також аналітики додають, що вибори президента України також могли вплинути на ці коливання.

Також портал «Акценти» писав, що в найближчому майбутньому сигарети і тютюнова продукція може стати практично недоступною розкішшю для переважної більшості українських громадян. Протягом 2019-го року сигарети подорожчають як мінімум в два рази. Вже в кінці лютого палять українці повинні бути готові до того, що тютюнова продукція виросте в ціні на двадцять відсотків.

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