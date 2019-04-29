Дітей Пєскова запідозрили в грішній близькості: ганебні деталі

Дочка прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова Єлизавета і його син Міша дуже близькі, тому з-за цього в мережі їх запідозрили у більш близьких стосунках.

Про це повідомляє портал «VladTime»

Стало відомо, що вони часто фотографуються в обнімку і ходять парою в ресторан, з-за чого з боку може здатися, що рідні брат і сестра зображують «любов», яку схвалюють герої «Ігри престолів» Джеймі і Серсея Ланністеров.

«Подібні прояви ніжності і порушення інтимного простору здаються підозрілими, наштовхують на певні асоціації, але з іншого боку, масова культура зараз встигла зіпсувати все», – сказали журналісти.

Варто звернути увагу, що за «Ігри престолів» кожних брата і сестру, які обіймаються, почали підозрювати у «заборонене кохання». За словами журналістів, діти Пєскова могли б вести себе скромніше або не публікувати у відкритому доступі такі знімки.

Однак, це може бути тільки видимість, а близькі Ліза і Міша можуть бути тільки на нефизическом і чисто дружньому рівні, просто близький контакт в їхній родині — звичайна справа. Наприклад, Ліза так само обіймається і зі своїм батьком, і з матір’ю, і іншими братами і сестрами.

Нагадаємо, що відносини між онуками королеви Єлизавети II принцами Уїльямом та Гарі зазнали змін. Це було помітно під час походу королівської сім’ї в храм на пасхальний молебень. Очевидці дійства відзначили, що брати навіть не спілкувалися один з одним. Також про зміни у відносинах говорить і той факт, що принц Гаррі і принц Вільям у каплиці стояли на великому расстояни один від одного. Між ними були кузіна Зара Тінделл і її чоловік.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», колишня дружина Володимира Путіна зізналася яке це – жити з президентом Росії. Людмила Путіна поділилася жахливими подробицями життя з Володимиром Путіним. Вона розповіла всю правду про цей період і зізналася, що президент РФ обходився з нею жорстоко і перетворив існування в сущий кошмар. Потім Людмила зрозуміла, що він використав її для довідки про склад сім’ї, адже порядній громадянину обов’язково мати дружину і дітей.

Також портал «Акценти» писав, що користувачі мережі активно обговорюють зірок «Гаррі Поттера». На цей раз у поле зору потрапила Емма Уотсон, яка зіграла Герміону в знаменитій франшизі. Їй приписали роман з Томом Фелтоном – актором, що зіграв роль Драко Мелфоя у цій же картині. Однак фанатам настільки хочеться вірити в те, що «Гаррі Поттер» возз’єднує серця, що вони всіма правдами і неправдами намагаються довести реальність роману між акторами.

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