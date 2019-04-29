«Це поганий початок»: путінські пси атакували Зеленського прямо на відпочинку, скандальне відео

Російські пропагандисти зустрілися з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським під час його поїздки в Туреччину.

Про це повідомляє Ольга Скабеева на своїй сторінці в Twitter

Стало відомо, що пропагандисти намагалися обговорити з Зеленським конфлікт на Донбасі, Мінські угоди та амністію для терористів.

Але, за словами Зеленського, вони «погано почали» розмова, так як у них є тільки брехливі факти. Варто зазначити, що Володимир Зеленський намагався уникати спілкування з пропагандистами, додавши, що не хоче з ними обговорювати питання, які стосуються України.

«Хлопці, я не починаю спілкування з брехні. Це поганий початок відносин. Це питання нашої країни. Мене обирав народ України, я буду розмовляти з народом України. Хлопців, не починайте наше спілкування з дуже незрозумілих відносин», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна видавати російські паспорти українцям, які живуть на окупованій частині Донбасу. Так Зеленський ще до вступу на посаду заявив, що буде видавати громадянство України всім, хто став жертвою репресій і гонінь в Росії. Володимир Зеленський запропонував видавати паспорти України всім, хто постраждав від корумпованих і тоталітарних режимів у своїх країнах. Також він збирається ощасливити всіх, хто дорожить свободою. При цьому новообраний президент заявив, що Україна продовжить бути прикладом демократії для всіх країн пострадянського простору.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», президент України Володимир Зеленський попередив співгромадян про шахраїв, проворачивающих злочинні схеми від імені політика. Незважаючи на невелику паузу, яку Володимир Зеленський зміг взяти незадовго до своєї офіційної інавгурації, на відео він виглядає досить виснаженим. Тим не менш, політик вважав своїм обов’язком виступити перед українцями з важливою заявою.

Також портал «Акценти» писав, що колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський висловив думку, що новообраний гарант України Володимир Зеленський зважиться на зустріч з Володимиром Путіним лише при одній умові. Зокрема, Кваснєвський розповів, що Зеленський не бажає зустрічатися з Путіним один на один. Він зазначає, що така зустріч можлива лише в рамках «нормандського» формату.

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