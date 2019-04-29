Штрафи і навіть відключення: вступає в силу революційний закон про комуналці, до чого готуватися

З 1 травня в Україні запрацює комунальна реформа.

Про це повідомляють на сайті «ТСН»

В силу вступить закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП, який прийняли ще в кінці 2017 року.

Українці можуть зіткнутися з такими новаціями, як пеня, штрафи, перевірки і навіть відключення.

«Труби у будинку – ваша відповідальність. За дірки і латання цих труб платите ви. За все, що витече з них по дорозі до вашої квартири, теж. А ось комунікації, прокладені до будинку, обслуговують комунальники за свій рахунок. З індивідуальним споживачем все інакше. Кожен власник квартири окремо укладає договір з водо-газо-електропостачальником. І якщо ви домовтеся з сусідами: за всі труби до крана у вашій квартирі – відповідати постачальник. І тут є кілька неприємних сюрпризів. Всі, хто, починаючи з 20 травня, не встигне заплатити за комуналку, будуть отримувати пеню. 0,01 % від суми боргу за кожен день прострочення», зазначили у випуску ТСН.

Також розповіли, як можна уникнути пені. У тому випадку, якщо доведете, що зарплату затримують або держава несвоєчасно видала субсидію, ви можете уникнути її. У новому законі також прописаний механізм боротьби з боржниками. Стало відомо, що до українців можуть прийти з перевіркою, щоб звірити лічильник. Якщо не впустіть — знову можуть відключити.

«Що стосується абонплати, то є загроза, якщо ви уклали індивідуальний договір з постачальником послуг. Кожен постачальник має право стягувати з вас плату за абонентське обслуговування», — також повідомили у випуску ТСН.

Нагадаємо, що з 1 травня 2019 року українців, які прострочили оплату комунальних послуг, будуть штрафувати. Це передбачено ст. 26 закону україни «Про житлово-комунальні послуги», яка регламентує відповідальність за порушення договору. Варто звернути увагу, що розмір пені не повинен бути вище, ніж 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, а максимальний розмір штрафу не може перевищувати 100% загальної суми заборгованості.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», всі експерти прогнозують прискорення інфляції: за квітень-липень ціни зростуть в середньому на 2,5%. Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський зазначив, що основними факторами зростання цін стануть: збільшення тарифів на комунальні і транспортні послуги, індексація соцвиплат, монетизація субсидій, подорожчання імпортних товарів.

Також портал «Акценти» писав, що Кабінет міністрів 3 квітня прийняв рішення дозволити НАК «Нафтогазу» змінювати тариф на газ, в залежності від тих цін, за якими вони продають блакитне паливо промисловим споживачам. Для населення газ коштує 8,55 грн, а на нерегульованому ринку – 6,9 грн. Щоб вирівняти ситуацію, уряд дозволив Нак знижувати тариф для населення. Але при цьому заборонив підвищувати вартість вище позначки в 8,55 грн за куб, якщо імпортний газ дорожчає.

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