“Нагадала про себе війна”: ситуація на фронті після новини про паспорти РФ (відео)

Цього тижня російський президент Володимир Путін оголосив про запровадження спрощеного режиму отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

Очільник українського МЗС назвав це “новим паспортним етапом окупації”. Рада безпеки ООН зібралася на термінове засідання. Але поки дипломати засуджують таку політику на словах, бійці на Донбасі бачать вже реальні дії ворога.

Апетит російських політиків розгулявся не на жарт. Напередодні Великодня лідер ЛДПР демонстративно збирається проковтнути дві третини України. Поки що у вигляді торта.

“Ось це ось ми залишаємо Україні: одну третину на Заході. Одну третину! А дві третини – все це Південно-східна Росія!” – каже він.

Про що Путін мовчки гадає, Жириновський вголос вимовляє. Такі правила гри в Кремлі. Торт на столі Жириновського – ілюстрація кінцевої мети, заради якої Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на окупованому Донбасі, йдеться в сюжеті.

“Я тут не бачу нічого незвичайного. Більш того, коли інші країни, сусіди України, це роблять, чому Росія цього не може робити?”, – аргументує своє рішення щодо паспортів російський президент.

І зробив він це у момент зміни влади в Україні, вочевидь, розраховуючи на неготовність Києва до такого удару. П’ятий, ще чинний, український президент спробував його відбити.

“Роздача паспортів за так званим південно-осетинським та придністровським сценарієм – це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу”, – заявив Порошенко.

Шостий президент був ще відвертішим: вільній країні паспорти країни-загарбника не потрібні. Хіба що втікачам-зрадникам. Та найцікавіше – це запропонована Зеленським формула дзеркальної відповіді, і натяк на експорт майдану поки що із Facebook сторінки.

“Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. Насамперед – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше”, – заявив Зеленський.

Одразу ж після путінського указу нагадала про себе війна. Контрольний пункт у Верхньоторецькому лише маленька клітинка на великій шаховій дошці. Бойовики закрили його саме напередодні виборів президента України. Можливо, для того, щоби місцеві жителі не ходили туди-сюди і не бачили, як там накопичується військова техніка перед тим, як будуть роздавати російські паспорти.

Тут бойовики в буквальному сенсі почали опускати залізну завісу. Спочатку перестали випускати школярів. Потім дійшла черга до інших – учителі, залізничники і юристи.

А того дня, коли Путін підписав свій указ, тут, після тривалої тиші, розпочалися бої.

“Моє діло маленьке, копати і кулю не спіймати”, – каже один із українських військових.

На цій ділянці фронту почалося загострення. Хлопці пов’язують це з тим, що на тому боці почали роздавати російські паспорти. На перший погляд, задум противника виглядає простим.

“Цей момент, Порошенко не здав, Зеленський не прийняв, цей момент вони вгадали. Вони репетирують сценарій наступу. Щоб вони захищали не просто російськомовне населення, а вже громадян Російської Федерації”, – зазначає один із бійців ЗСУ.

Під приводом захисту громадян Росія може відкрито ввести свої війська. Інфраструктура на окупованих територіях повністю готова до цього. Ба більше. Новину про роздачу паспортів гучно розповсюдило російське телебачення ще місяць тому.

Контрольний пункт на виїзді з окупованої Горлівки схожий на справжній державний кордон. Симпатичні дівчата, як в аеропорту, перевіряють паспорти по базі. В черзі переважно “пенсійні туристи”. Їдуть на підконтрольну територію за пенсією. Ті, кого не цікавлять російські паспорти, не ховаються за нейтральними відповідями.

“А ви чули, що Путін буде роздавати російські паспорти? – Чула. – Будете брати собі російський паспорт? – Ні, навіщо він потрібен, я хочу український, свій”, – розповідає одна із жінок на КПВВ.

Проте, більшість уникає розмов про російське громадянство.

“Відсотків двадцять (візьмуть паспорти), може. Ми ось спілкуємося, у кого українські паспорти, ніхто російські брати не хоче”, – зазначають місцеві.

І лише одиниці наважились говорити про омріяне – про російську пенсію. Ось заради чого потрібен паспорт з двоголовою птахою на обкладинці.

“Ось ця їзда припиниться. Тому що ж, звичайно, пенсії підуть російські”, – каже одна із жінок на пропускному пункті.

Однак, донбаські пенсіонери – останнє, про що думали в Кремлі, коли підписували цей указ. Російське телебачення гранично відверто повідомило, хто перший в черзі за двоголовим паспортом.

“Частина документів знаходиться в “Донецькій республіці”, в першу чергу, їх будуть отримувати представники держструктур і силових структур”, – зазначає російський пропагандист Семен Пегов.

Правила гри змінюються. Донедавна громадян Росії тримали якомога далі від передової – аби не потрапили в полон і не зіпсували створений Москвою міф про громадянську війну в Україні. Відтепер російських громадян свідомо підставлятимуть під українські кулі.

І це може спрацювати, як підстава для російського наступу, про що прямо нині говорять на фронті.

В Авдіївській промзоні бойовики буквально в кількох десятках метрів від українських військових. Спровокувати українців на вогонь у відповідь, звинуватити їх у брутальному порушенні Мінських домовленостей і піти у наступ, нібито захищаючи інтереси нових російських громадян. Такий російський сценарій після роздавання російських паспортів, з огляду на короткі дистанції, тут, на “промці”, абсолютно не виглядає фантастичним.

Якщо росіяни задіють саме цей сценарій, то реалізовувати його почнуть там, де лінія фронту проходить по населених пунктах. Україна спробувала зіграти на випередження – скликала Раду Безпеки ООН на позачергове засідання. Колективний Захід нібито збагнув, який саме план реалізує Росія.

“Якщо до влади приходить новий недосвідчений лідер, його треба піймати на моменті слабкості, його треба спровокувати. Саме це ви намагаєтеся зробити”, – зазначив представник Німеччини Крістоф Хойзген.

Проте, Радбез не ухвалив жодного рішення. І Путін, не побачивши червоних прапорців, пішов далі. Оголосив, що роздавання паспортів не обмежиться окупованою територією.

Він навіть не приховує, що готовий витратити на це божевілля шалені гроші – сто мільярдів рублів. Мета – контроль за всією Україною – виправдовує засоби, зазначається у сюжеті.

Члени Радбезу висловлюють занепокоєння. Курт Волкер, представник Держдепу, не проти прямих перемовин нового українського президента зі старим російським. Що робитиме Україна в новій реальності – незрозуміло. Весь спектр дзеркальних заходів, – від візового режиму з Росією до позбавлення нових росіян українського громадянства, – є лише темою для обговорення. Принаймні до інавгурації.