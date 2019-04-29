Третина росіян вважає перемогу Зеленського вигідною для РФ, — опитування

У Росії 31% громадян вважає перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України кращим варіантом для РФ.

Про це свідчать дані опитування російського «Левада-Центру».

Лише 2% вважали кращим варіантом перемогу Порошенка, 55% заявляли, що для Росії не має значення ім’я переможця виборів, ще 12% не змогли відповісти на це питання. 68% опитаних росіян заявили, що стежили за виборчою кампанією в Україні, причому 30% зізналися, що стежили «дуже важливо» або «доволі уважно».

Опитування було проведено 18-23 квітня 2019 року методом особистого інтерв’ю. У ньому взяли участь 1625 осіб. Похибка не перевищує 3,4%.